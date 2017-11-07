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175 лет назад 2016
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Шварцман: «Ред Булл» ментально убил Квята

Авто

Российский пилот молодёжной гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился мыслями относительно ситуации, сложившийся в этом сезоне вокруг бывшего пилота программы «Ред Булл» Даниила Квята.

«Жалко немного Квята. Он хорошо ездил за „Ред Булл“. Такая ситуация получилась с Феттелем, что Даниил сделал ошибку и доктор Марко почему-то решил его вообще «убить». Он посадил его в команду, которая гораздо хуже и по машине, и, думаю, по персоналу. Ему было нелегко. Можно сказать, что ментально его вообще «убили»», — сказал Шварцман в эфире Пятого канала.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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