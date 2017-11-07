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175 лет назад 2016
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Гасли: надеюсь побороться за очки в последних гонках сезона

Авто

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли оценил перспективы команды в двух последних гонках сезона, выразив надежду, что хотя бы в одной из них ему удастся побороться за попадание в топ-10.

«Надеюсь, в Бразилии мы увидим сложные погодные условия. По сравнению с „Форс Индия“ и „Уильямсом“, нам не хватает мощности на этой трассе, „Хаас“ будет хорош на прямых, так что нам будет тяжело. На бумаге всё не очень хорошо, но, если будет дождь, у нас появится возможность.

Затем нас будет ждать этап в Абу-Даби, и трасса там из тех, что мне действительно нравятся. Этот трек более подходящий для нас, и надеюсь, что в последних двух гонках мы будем в той ситуации, когда сможем бороться за очки. Конечно, наша цель — выступить как можно лучше. Побороться за попадание в топ-10 было бы здорово", — написал Гасли в своей колонке на портале GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Пьер Гасли Формула-1 Гран-при Абу-Даби Формула-1 Гран-при Бразилии
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