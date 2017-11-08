Маркес: ощущать прессинг в финале борьбы за титул — естественно

Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес не ожидает лёгкой победы в чемпионате MotoGP в последней гонке сезона, которая пройдёт в Валенсии. Единственный конкурент Маркеса Андреа Довициозо из «Дукати» уступает ему 21 очко. Это означает, что итальянец должен выиграть гонку при условии, что Маркес финиширует не выше 12-го места, чтобы завоевать титул.



«Естественно ощущать прессинг, когда столько стоит на кону, но, честно говоря, давление ощущалось на протяжении всего сезона. И тот факт, что нам удалось справиться с каким-то сложными ситуациями, как это было в последней гонке в Малайзии, даёт мне позитивное чувство.



Что касается трассы в Валенсии, то она мне нравится. Это трек, на котором движение происходит против часовой стрелки, что мне подходит. Также хорошо иметь преимущество по очкам, но я не буду думать об этом слишком много. Я вовсе не думаю, что будет легко, поэтому не будет дополнительной уверенности. Я буду придерживаться того же менталитета и подхода, которые привели меня туда, где я сейчас нахожусь», — цитирует Маркеса GPUpdate.