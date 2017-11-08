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175 лет назад 2016
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Хорнер против упразднения пятничных тренировок Формулы-1

Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не поддерживает идею об упразднении пятничных тренировок ради увеличения количества гонок в календаре.

«Очевидно, что они (боссы Ф-1) пытаются освободить место для большего количества гонок. Но из-за большого количества глав хорошая книга теряет свой сюжет.

Кроме того, нам придётся проделать большой путь, чтобы провести всего два дня в Мексике или Австралии. И я думаю, что пятница позволяет промоутеру привлечь больше зрителей», — цитирует Хорнера Grandprix.

Кроме того, он считает, что двухдневный формат Гран-при навредит командам, которые и так уже имеют жёсткие ограничения на тесты на трассе.

Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
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Ред Булл Кристиан Хорнер Формула-1
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