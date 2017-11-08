Хорнер против упразднения пятничных тренировок Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не поддерживает идею об упразднении пятничных тренировок ради увеличения количества гонок в календаре.



«Очевидно, что они (боссы Ф-1) пытаются освободить место для большего количества гонок. Но из-за большого количества глав хорошая книга теряет свой сюжет.



Кроме того, нам придётся проделать большой путь, чтобы провести всего два дня в Мексике или Австралии. И я думаю, что пятница позволяет промоутеру привлечь больше зрителей», — цитирует Хорнера Grandprix.



Кроме того, он считает, что двухдневный формат Гран-при навредит командам, которые и так уже имеют жёсткие ограничения на тесты на трассе.