Масса настроен на длительный отпуск в 2018 году

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса, который покинет Формулу-1 по окончании сезона-2017, настроен на длительный отпуск в следующем году. Бразилец хочет попробовать себя в Формуле-Е, однако считает, что на данный момент слишком поздно искать себе место на сезон-2017/18.



«Существует большой шанс длительного отпуска или года, в который я буду гоняться ради удовольствия, но не участвовать в чемпионате.



Я намерен попробовать свои силы в Формуле-Е, и я даже говорил об этом в последнее время, но этот чемпионат стартует в ближайшее время, и в большинстве команд уже нет мест. Значит, не в этот раз. Но я подготовлюсь к хорошему году, занявшись поиском хорошей команды и правильного пути для меня», — цитирует Массу Globo.