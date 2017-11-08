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175 лет назад 2016
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Масса настроен на длительный отпуск в 2018 году

Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса, который покинет Формулу-1 по окончании сезона-2017, настроен на длительный отпуск в следующем году. Бразилец хочет попробовать себя в Формуле-Е, однако считает, что на данный момент слишком поздно искать себе место на сезон-2017/18.

«Существует большой шанс длительного отпуска или года, в который я буду гоняться ради удовольствия, но не участвовать в чемпионате.

Я намерен попробовать свои силы в Формуле-Е, и я даже говорил об этом в последнее время, но этот чемпионат стартует в ближайшее время, и в большинстве команд уже нет мест. Значит, не в этот раз. Но я подготовлюсь к хорошему году, занявшись поиском хорошей команды и правильного пути для меня», — цитирует Массу Globo.

Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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Уильямс Фелипе Масса Формула-E
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