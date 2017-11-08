Хорнер воодушевлён предложенными изменениями в моторном регламенте на 2021 год

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер воодушевлён недавно представленной концепцией нового моторного регламента на 2021 год.



«Я вернулся со встречи в Париже и должен сказать, что меня очень вдохновило то, что я увидел. На этот раз действия FIA и FOM были абсолютно согласованными в том, что касается их видения относительно будущего моторного регламента.



Это очень вдохновило меня. Да, это была концепция мотора V10 или V12, громкого и природно мощного без наддува, какую я бы хотел видеть. Я немного «динозавр», но согласен с тем, что мы живём в современном мире и что выбран мотор V6. Руководство Ф-1 сделало акцент на нескольких вещах: одной из них является звук двигателя. Он должен вернуться в Ф-1, это часть её наследия.



Другой момент состоит в том, что для независимых команд, таких как «Ред Булл», они хотят абсолютного паритета, не только в том, что касается поставок клиентских элементов, но и в том, что касается электроники. Поэтому настройки электроники должны быть омологированы.



Также будет больше стандартизированных элементов, таких как турбины и, возможно, предопределённый дизайн силовой установки. Так что будет меньше различий между производителями двигателей. На данный момент у нас слишком большой разброс, и это оказывает большое влияние на шасси», — цитирует Хорнера Motor Sport Magazine.