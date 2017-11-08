«Мерседес» протестирует «интересные концепции» на 2018 год в оставшихся гонках

Команда «Мерседес» намерена использовать оставшиеся два Гран-при сезона-2017, чтобы оценить «новые интересные концепции» на 2018 год, чего не могла себе позволить, пока вела борьбу за победу в чемпионате, поскольку «эксперименты могли быть очень рискованными». Вместе с тем «Мерседес» не намерен «сдавать» эти две гонки.



«Возможно, заманчиво было бы подумать, что, имея теперь в кармане победы в обоих чемпионатах, в оставшихся двух гонках мы не будем испытывать никакого давления. Это может быть недалеко от истины.



В команде мы рассматриваем последующие два гоночных уик-энда как первые Гран-при 2018 года. У нас есть две гонки, которые мы полны решимости выиграть, чтобы перенести позитивный импульс на зиму.



Мы не будем отступать только потому, что вопрос о чемпионстве решён», — отметил руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, слова которого приводит Autosport.