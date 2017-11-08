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Абитебуль: в центре внимания «Рено» — улучшение мотора к сезону-2018

Авто

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что французский производитель фокусирует своё внимание на улучшении мотора к 2018 году. Последнее обновление двигателя, представленное в Остине, по оценкам специалистов, позволило отыграть порядка 0,2 секунды в зависимости от трассы.

«Мы знаем, что обновление работает, в этом нет никаких сомнений. Но это обновление даёт лишь часть того, чего мы хотим добиться за зиму, и в центре внимания сейчас должен быть 2018 год.

Картина не изменилась. По субботам у нас всё ещё есть существенное отставание от лидеров, но в гонке наши моторы по своей конкурентоспособности очень близки к ним. Цель на зиму — сократить это отставание и понять, что мы можем сделать с квалификационным режимом мотора», — цитирует Абитебуля Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Рено Спорт Ф-1 Сириль Абитебуль
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