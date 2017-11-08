Зак Браун: Алонсо покинул бы «Макларен», если бы не сделка с «Рено»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил, что Liberty Media сыграла ключевую роль в вопросе перехода британской команды на моторы «Рено». Браун подчеркнул, что в случае, если бы сделка не состоялась, Фернандо Алонсо покинул бы команду.



«Liberty Media в лице руководителей Чейза Кэри и Росса Брауна сыграли ключевую роль в нашем переходе на моторы «Рено». Если бы не они, мы бы вряд ли смогли достичь компромисса. Если бы у нас не было двигателей «Рено», то Алонсо бы не остался с нами, а «Хонда» бы покинула Формулу-1», — приводит слова Зака Брауна AS.