Стоунер: я смог бы побороться с Маркесом за титул в MotoGP

Двукратный чемпион MotoGP Кейси Стоунер считает, что он бы смог опередить Марка Маркеса в чемпионате мира, если бы не закончил карьеру в 2012 году. Стоит отметить, что Маркес пришёл именно на место австралийца в заводскую команду «Хонда».



«У меня часто спрашивают, смог бы я опередить Маркеса? Я выигрывал у Хорхе Лоренсо, Валентино Росси и Андреа Довициозо, а они все его опережали. Так что нет никаких оснований полагать, что мне это было бы не по силам. Думаю, я бы, как и сейчас Довициозо, смог бороться за титул с ним. Но я рад, что больше не испытываю стресса, вызванного участием в гонках. Мне нравится проводить время с семьёй, и я никогда не жалел о своём уходе из MotoGP», — приводит слова Стоунера Autosport.