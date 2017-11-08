В Бразилии состоится премьера мюзикла про жизнь Айртона Сенны

10 ноября состоится премьера мюзикла, посвящённого жизни трёхкратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Айртона Сенны, сообщает Autosport.



В постановке примут участие 24 актёра. Премьера состоится в театре Riachuelo в Рио-де-Жанейро. Роль Сенны в мюзикле сыграет 30-летний бразильский актер Уго Бонемер. Для студии Aventura Entretenimento этот мюзикл стнет двадцать четвёртым за девять лет деятельности.

Айртон Сенна трагически погиб 1 мая 1994 года во врем Гран-при Сан-Марино, попав в аварию в повороте Tamburello.