Хэмилтон: вокруг меня сгущаются тучи, но это не отвлекает меня от главного

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подчеркнул, что история с неуплатой налогов за покупку личного самолёта в 2013 году никак не скажется на его настроении в дни Гран-при Бразилии. Напомним, что имя Хэмилтона оказалось в списке под названием «Райские документы».



«Вокруг меня сгущаются тучи. Есть много различных вариантов этой ситории, но мне нечего добавить к тому, что известно. Ситуация с налогами не отвлекает меня от основных, важных моментов и от того, чем я занимаюсь, так что я попытаюсь выиграть Гран-при Бразилии во второй раз в жизни.



Я только вернулся из восьмидневного отпуска, ктороый я провёл с родными и близкими, и я рад этому времени. Я смог поделиться своей радостью от победы в чемпионате мира с дорогими мне людьми. Я получил огромный заряд озитива и намерен выиграть гонку в предстоящие выходные», — приводит слова Хэмилтона Mirror.