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Йос Ферстаппен: прогресс «Ред Булл» по ходу сезона впечатляет

Авто

Экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высоко оценил прогресс команды по ходу сезона. По словам Ферстаппена-старшего, это помогает его сыну увереннее чувствовать себя на трассе.

«Впечатляет прогресс «Ред Булл» по ходу сезона, то, как им удалось переломить ситуацию. Мне кажется, благодаря этому Макс становится увереннее в себе. Сейчас он может немного экспериментировать на трассе, и это отлично. Это то, что мы хотим видеть. И это стало одной из причин продления контракта», — приводит слова Ферстаппена-старшего Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Ред Булл Макс Ферстаппен
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