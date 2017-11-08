Йос Ферстаппен: прогресс «Ред Булл» по ходу сезона впечатляет

Экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высоко оценил прогресс команды по ходу сезона. По словам Ферстаппена-старшего, это помогает его сыну увереннее чувствовать себя на трассе.



«Впечатляет прогресс «Ред Булл» по ходу сезона, то, как им удалось переломить ситуацию. Мне кажется, благодаря этому Макс становится увереннее в себе. Сейчас он может немного экспериментировать на трассе, и это отлично. Это то, что мы хотим видеть. И это стало одной из причин продления контракта», — приводит слова Ферстаппена-старшего Autosport.