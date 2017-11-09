Пристли: Формула-1 проживёт и без «Феррари»

Бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Sky Sports Марк Пристли считает, что в случае ухода «Феррари» из чемпионата, серия потеряет не так много.



«Я понимаю историческую значимость «Феррари», но в случае, если она получает больше денег, чем любая другая команда чемпионата, то она явно получает преимущество. Это всё равно, что выпустить на поле в футбольном матче 12 игрока. Бюджеты соответствуют результатам команд, но выходит так, что мы обеспечиваем им несправедливое преимущество.



Болельщики хотели бы, чтобы в современной Формуле-1 команды были равны, чтобы больше команд и гонщиков сражались за победы. «Феррари» важна, но Формула-1 проживёт и без них. Они могут уйти и организовать свой чемпионат, но Формула-1 гораздо важнее, чем «Феррари», которая там выступает», — приводит слова Пристли Sky Sports.