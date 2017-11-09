Алонсо: четыре титула Феттеля были лишь первой целью Хэмилтона

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что для гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона завоевание четвёртого чемпионского титула было лишь началом выполнения поставленной самим собой задачи.



«Завоевание четвёртого титула много значит для него, потому что он сравнялся с Себастьяном Феттелем. Это была первая цель, я думаю.



Следующей целью будет пятый титул. Я уверен, что он думает об этом. С пятым титулом он не только опередит Алена Проста и Феттеля, но и сравняется с Хуаном Мануэлем Фанхио. После этого останется всего два титула до рекорда Михаэля Шумахера», — цитирует Алонсо Motorsport-Total.