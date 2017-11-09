Райкконен, Масса и Хартли приглашены на пресс-конференцию ГП Бразилии

ФИА определилась с составом участников пресс-конференций на Гран-при Бразилии. В четверг, 9 ноября, на вопросы журналистов ответят пилоты Маркус Эрикссон («Заубер»), Фелипе Масса («Уильямс»), Лэнс Стролл («Уильямс»), Брендон Хартли («Торо Россо»), Эстебан Окон («Форс Индия») и Кими Райкконен («Феррари»).



В пятницу, 10 ноября, состоится пресс-конференция с участием руководителей команд, присутствовать на которой будут: Юсуке Хасегава («Хонда»), Падди Лоу («Уильямс»), Франц Тост («Торо Россо») и Фредерик Вассёр («Заубер»).



В субботу и воскресенье по традиции на вопросы журналистов будут отвечать трое лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.