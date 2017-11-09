Джовинацци не отказывается от мечты гоняться в Ф-1 в 2018 году

Протеже «Феррари» Антонио Джовинацци считает, что заслуживает место боевого пилота Формулы-1.



«Я не скрываю, что после отличного года в GP2 чувствовал себя готовым участвовать в полном сезоне Формулы-1, но всё так, как есть. Однако теперь я чувствую себя более подготовленным, чем прошлой зимой.



В Австралии я отлично провёл время, но уик-энд в Китае был худшим в моей гоночной карьере. Это случилось со мной на самом важном этапе, когда я чувствовал давление со стороны прессы. Я не хочу говорить о том, что это сидело в моей голове, но, возможно, в Китае я поставил перед собой цели, которые оказались выше, чем я мог достичь на тот момент. Вы должны знать свои пределы. Разочарование помогло мне вырасти», — цитирует Джовинацци La Gazzetta dello Sport.



На вопрос, почему он заслуживает места в Ф-1, итальянец ответил: «Потому что, как и многие другие, моя семья многим пожертвовала, чтобы я оказался здесь. Ф-1 — это не футбол, где играет много команд. Здесь всего 20 мест, но я всегда считал, что могу это сделать, как Феттель и Хэмилтон, которые добились успеха. Я могу сказать, что всё ещё мечтаю повторить путь Шумахера. Когда я подписал контракт с «Феррари», то не мог поверить в это».