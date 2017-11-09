Райкконен: у «Феррари» есть все ресурсы, чтобы добиться успеха

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен подчеркнул, что итальянская команда прогрессирует из сезона в сезон.



«Команда прогрессирует из сезона в сезон, посмотрите, насколько мы прибавили с 2016 года. Если говорить о нынешнем чемпионате, то таблица Кубка конструкторов отражает наши успехи в сезоне. Нам нужно сделать соответствующие выводы, чтобы продолжить тенденцию в 2018 году. «Феррари» хочет побеждать в обоих зачётах. И у нас есть все ресурсы, чтобы добиться успеха. До конца сезона осталось два этапа чемпионата, нам нужно выжать из этих гонок максимум возможного, а в следующем году начать всё с чистого листа», — приводит слова Райкконена Autosport.