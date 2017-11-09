Вандорн получил новое переднее крыло

Стоффель Вандорн получил обновлённое переднее крыло. Ранее новую деталь использовал только Фернандо Алонсо, а Вандорн впервые опробовал новинку на этапе в Остине, однако был вынужден вернуться к старой концепции.



«Думаю, эта новинка поможет мне добиться прогресса. Это ощутимый шаг вперёд, что можно увидеть по результатам Фернандо. Командой было выбрано такое направление работы, с которым перед нами открываются новые возможности для работы над дальнейшими новинками для болида. Мы прекрасно знаем о сильных и слабых сторонах нашего шасси, над чем нам необходимо поработать. В Бразилии мы должны показать свою силу. Нет никаких причин, чтобы мы оказались неконкурентоспособными здесь», — приводит слова Вандорна Autosport.