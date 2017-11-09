Алонсо: Хэмилтон — один из самых великих в нашем спорте

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо отдал должное успеху гонщика «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который в этом сезоне завоевал четвёртый чемпионский титул в карьере.



«Он один из самых великих в нашем спорте. Он продемонстрировал это. Особенно это было видно в „Макларене“. В 2009 году у него была не лучшая машина, но он всё равно побеждал. Такой уровень выступлений говорит о его очень высоком уровне.



В последние три года „Мерседес“ доминировал, так что задача немного облегчилась, но он заслуживает успеха, потому как показывал свой талант много раз. Он заслуживал своих побед в борьбе с Росбергом. В этом же сезоне Боттас был, наверное, немного менее конкурентоспособен. Конечно, машина важна, но Льюис заслужил успех», — приводит слова испанца Sky Sports.