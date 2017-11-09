Боттас: мне будет непросто завершить чемпионат на втором месте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил о своём желании завершить чемпионат на втором месте в общем зачёте, вместе с тем признав, что выполнить эту задачу будет нелегко.

«Я думаю, что для команды это очень хорошая цель. Мы гарантировали победу в Кубке конструкторов и чемпионство Льюиса, так что хорошо было бы иметь ещё одну цель. Второе место намного лучше, чем первое.

Как команда, мы бы очень хотели завершить чемпионат на первом и втором местах, но сделать это будет непросто. Феттель выступает очень хорошо, и нам нужна очень хорошая скорость для выполнения такой задачи», — приводит слова Боттаса Crash.

За два этапа до завершения чемпионата Валттери Боттас занимает третье место в общем зачёте, уступая Себастьяну Феттелю 15 очков.