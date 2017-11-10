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Риккардо: вероятно, потеряю 10 мест на старте Гран-при Бразилии

Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо ожидает получить очередной штраф за перерасход компонентов силовой установки. По словам австралийца, на старте Гран-при Бразилии он, вероятнее всего, потеряет десять позиций.

«Скорее всего, я получу очередной штраф. Мы бы могли избежать этого, но в таком случае мы рискуем не финишировать. Скорее всего, я не получу большой штраф. Если это и случится, то скорее всего я потеряю десять мест», — приводит слова Риккардо Daily Express.

На минувшем этапе чемпионата, который проходил в Мексике, Риккардо не сумел финишировать из-за проблем с двигателем.

Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при Бразилии
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