Верляйн: «Уильямс» — мой единственный вариант на следующий сезон

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн рассказал о вариантах продолжения карьеры, отметив, что в случае пропуска следующего сезона вернуться в Формулу-1 будет крайне сложно.

«Думаю, что мои выступления сейчас ни на что не повлияют. Гонки в Бразилии и в Абу-Даби не станут решающими. Мы не завоюем очков, и все это знают. Я могу сказать, что „Уильямс“ для меня единственный вариант на 2018 год. Я уже говорил, что для меня не будет места в „Заубере“.

Если я пропущу сезон, вернуться в Формулу-1 будет крайне сложно. Если бы моя семья могла заплатить $ 5-10 млн, всё было бы иначе, но мы не можем это сделать", — приводит слова Верляйна Auto Hebdo.