Формула-1. Гран-при Бразилии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

10 ноября на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоятся пятничные тренировки 19-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 по московскому времени, вторая начнётся в 19:00.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бразилии



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бразилии