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Формула-1. Гран-при Бразилии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Авто

10 ноября на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоятся пятничные тренировки 19-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 по московскому времени, вторая начнётся в 19:00.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бразилии

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бразилии

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Формула-1 Гран-при Бразилии
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