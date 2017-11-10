10 ноября на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоятся пятничные тренировки 19-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 по московскому времени, вторая начнётся в 19:00.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бразилии
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бразилии
Формула-1. Гран-при Бразилии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
10 ноября на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоятся пятничные тренировки 19-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 по московскому времени, вторая начнётся в 19:00.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке