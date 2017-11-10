На трассе «Интерлагос» сделали водоотводные канавки

Этап Формулы-1 Гран-при Бразилии, который состоится с 10 по 12 ноября на трассе «Интерлагос», нередко сопровождается сложными погодными условиями. В этой связи организаторы гонки добавили на треке новые водоотводные канавки, которые помогут дренажной системе справиться с потоком воды в случае проливного дождя.

В частности, новые канавки были добавлены в шести поворотах трассы (2, 3, 12, 13, 14, 15). Также на апексах второго и 12-го поворотов был уложен новый асфальт, сообщает F1i.

Также для улучшения сцепления полотно трассы дважды было обработано водой под высоким давлением. Кроме того, следуя рекомендациям ФИА, руководство трассы добавило ряд высоких бордюров-сосисок за пределами уже существующих бордюров. Это коснулось второго, четвёртого, восьмого и 10-го поворотов.

Соответствующее фото можно посмотреть на странице Тома Кларксона в "Твиттере".