Джовинацци выступит на второй свободной практике Гран-при Бразилии

Команда «Хаас» прибегла к изменениям в ранее запланированном графике. Предполагалось, что первую свободную практику на Гран-при Бразилии проведёт резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци, который должен был заменить Кевина Магнуссена.

Теперь же стало известно, что датчанин выступит на первой практике, в то время как Джовинацци займёт место Магнуссена во второй пятничной тренировке, сообщает официальная страница «Хаас» в «Твиттере».

Перестановки связаны с желанием команды поработать над настройками, что, вероятнее всего, будет невозможно сделать в связи с дождём, который прогнозируется на время второй тренировки.