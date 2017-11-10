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Джовинацци выступит на второй свободной практике Гран-при Бразилии

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Команда «Хаас» прибегла к изменениям в ранее запланированном графике. Предполагалось, что первую свободную практику на Гран-при Бразилии проведёт резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци, который должен был заменить Кевина Магнуссена.

Теперь же стало известно, что датчанин выступит на первой практике, в то время как Джовинацци займёт место Магнуссена во второй пятничной тренировке, сообщает официальная страница «Хаас» в «Твиттере».

Перестановки связаны с желанием команды поработать над настройками, что, вероятнее всего, будет невозможно сделать в связи с дождём, который прогнозируется на время второй тренировки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Антонио Джовинацци Кевин Магнуссен Формула-1 Гран-при Бразилии
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