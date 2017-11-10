Хэмилтон готов помочь Боттасу в борьбе за второе место

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил готовность помочь партнёру по команде Валттери Боттасу в борьбе за второе место в общем зачёте чемпионата.

«Конечно, я помогу. Но не думаю, что команда меня попросит об этом. Боттас хочет заслужить это сам, он тяжело работал на протяжении всего сезона, и он сосредоточен, как никогда прежде. Я знаю, что он хочет сделать это сам. Если же команда обратится ко мне, то, конечно, я помогу. Пока же я сосредоточен на том, чтобы победить в оставшихся двух гонках», — приводит слова британца NBC Sports.

За два этапа до завершения чемпионата Валттери Боттас занимает третье место в чемпионате, отставая от Себастьяна Феттеля на 15 очков.