Риккардо и пилоты «Торо Россо» потеряют по 10 мест на старте Гран-при Бразилии

Пилоты «Торо Россо» Брендон Хартли и Пьер Гасли, а также гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо потеряют по 10 мест на старте гонки Гран-при Бразилии, сообщает Autosport.

На болидах пилотов были заменены MGU-H. Таким образом, опасения гонщиков относительно возможных штрафных санкций, которые высказывались вчера, подтвердились.

Отметим, что уже в самом начале первой пятничной тренировки болид Брендона Хартли завершил выступления. Вероятно, на болиде новозеландца вновь возникли проблемы с силовой установкой.