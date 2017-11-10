Хэмилтон лучший на 1-й тренировке в Бразилии, Хартли и Гасли проехали 7 кругов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим на первой практике Гран-при Бразилии. Второй результат показал его партнёр по команде Валттери Боттас. Третье время у Кими Райкконена из «Феррари». Его напарник Себастьян Феттель показал шестой результат.
Во время практики с серьёзными проблемами столкнулись пилоты «Торо Россо» Брендон Хартли и Пьер Гасли, которые из-за проблем с силовыми установками сумели на двоих преодолеть всего семь кругов.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Первая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:09,202
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,127
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,542
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,548
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,626
6. Себастьян Феттель («Феррари») +0,782
7. Фелипе Масса («Уильямс») +0,900
8. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,200
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,252
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,274
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +1,430
12. Джордж Расселл («Форс Индия») +1,845
13. Ромен Грожан («Хаас») +1,986
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,261
15. Карлос Сайнс («Рено») +2,265
16. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,406
17. Шарль Леклер («Заубер») +2,600
18. Маркус Эрикссон («Заубер» ) +2,696
19. Пьер Гасли («Торо Россо») +4,832
20. Брендон Хартли («Торо Россо»).