Риккардо не прочь провести тесты в NASCAR

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что был бы не прочь провести тесты автомобиля NASCAR Cup, если бы ему поступило такое предложение



В прошлый уик-энд австралиец побывал на этапе NASCAR Cup в Техасе, где наблюдал за выступлением своего кумира юности Дэйла Эрнхардта-младшего, готовящегося завершить гоночную карьеру.



«Если бы Дэйл написал мне сообщение вроде: «Приезжай в межсезонье провести тесты», я бы хотел провести испытания, чтобы понять, что это такое. Конечно, Ф-1 по-прежнему остаётся для меня приоритетом в обозримом будущем», — цитирует Риккардо NBC Sports.