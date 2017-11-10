Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что был бы не прочь провести тесты автомобиля NASCAR Cup, если бы ему поступило такое предложение
В прошлый уик-энд австралиец побывал на этапе NASCAR Cup в Техасе, где наблюдал за выступлением своего кумира юности Дэйла Эрнхардта-младшего, готовящегося завершить гоночную карьеру.
«Если бы Дэйл написал мне сообщение вроде: «Приезжай в межсезонье провести тесты», я бы хотел провести испытания, чтобы понять, что это такое. Конечно, Ф-1 по-прежнему остаётся для меня приоритетом в обозримом будущем», — цитирует Риккардо NBC Sports.
Риккардо не прочь провести тесты в NASCAR
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что был бы не прочь провести тесты автомобиля NASCAR Cup, если бы ему поступило такое предложение
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке