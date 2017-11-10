Алонсо: сезон вышел очень плохим, несмотря на прогресс «Макларена»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не считает сезон-2017 удовлетворительным, несмотря на прогресс в развитии шасси.



«Я думаю, это было очень плохо. Этот сезон не был хорошим, несмотря на заметный прогресс в улучшении нашего автомобиля и несмотря на оптимистический настрой перед следующим годом.



Я думаю, что все мы верим, что в 2018 году у нас будет отличный сезон. Теперь у нашей команды настроение получше.



Стать девятыми в Кубке конструкторов, использовав девять моторов, — это не может считаться хорошим сезоном ни для одной из команд. Пока что, я думаю, нашей лучшей гонкой был Гран-при Мексики. У нас не было никаких больших обновлений в Мексике, потому что мы приехали туда спустя всего четыре дня после гонки в Остине. Так что, возможно, сыграл роль характер трассы. Посмотрим, как всё сложится в Бразилии.



Нам определённо ещё немного не хватает, чтобы догнать топ-команды с точки зрения шасси, но я думаю, что сейчас мы оптимистично настроены. Мы знаем наши сильные стороны и знаем слабые. Нам нужно постараться в марте быть способными атаковать всех», — цитирует Алонсо F1i.