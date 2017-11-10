«Форс Индия» может сохранить для своих пилотов запрет на борьбу друг с другом

«Форс Индия» может сохранить для своих гонщиков запрет на свободную борьбу на трассе, несмотря на то что уже гарантировала себе четвёртое место в Кубке конструкторов. Команда запретила Серхио Пересу и Эстебану Окону бороться на трассе начиная с Гран-при Бельгии, после того как напарники неоднократно дважды столкнулись — в Баку и в Венгрии.



«Если мы почувствуем, что их гонки могут пошатнуть наши позиции или быть плохими для стратегии, то не позволим им бороться. Однако при подходящих обстоятельствах мы готовы рассмотреть этот вопрос», — заявил заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли, слова которого приводит Autosport.