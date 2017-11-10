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Гасли потеряет 25 мест на стартовой решётке Гран-при Бразилии

Авто

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли потеряет в общей сложности 25 мест на стартовой решётке Гран-при Бразилии. Уже перед первой тренировкой на «Интерлагосе» стало известно, что француз будет оштрафован на 10 мест из-за замены MGU-H. Перед началом второй практики мотористам «Рено» пришлось заменить ещё два элемента силовой установки, в число которых вновь вошёл блок MGU-H.

Таким образом, Гасли в общей сложности потеряет 25 позиций на старте (ещё пять — за турбину и ещё 10 — за MGU-H, поскольку она стала первым элементом девятого силового агрегата на болиде француза).

Источник: FIA Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Пьер Гасли Формула-1 Гран-при Бразилии
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