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Феттель: победить «Мерседес» будет очень тяжело

Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Бразилии.

«Мерседес» выглядел очень сильно, так что, думаю, они немного впереди, обе их машины. Кроме того, между нами и «Ред Булл» всё очень плотно.

Мне понравилось пилотировать машину, было здорово проехать сегодня так много кругов. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, мы можем точно настроить баланс, и это должно нам помочь.

Будет сложно победить «Мерседес», они кажутся очень и очень быстрыми в любых условиях и на любых шинах», — цитирует Феттеля Sky Sports.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мерседес Феррари Себастьян Феттель
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