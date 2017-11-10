Феттель: победить «Мерседес» будет очень тяжело

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Бразилии.



«Мерседес» выглядел очень сильно, так что, думаю, они немного впереди, обе их машины. Кроме того, между нами и «Ред Булл» всё очень плотно.



Мне понравилось пилотировать машину, было здорово проехать сегодня так много кругов. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, мы можем точно настроить баланс, и это должно нам помочь.



Будет сложно победить «Мерседес», они кажутся очень и очень быстрыми в любых условиях и на любых шинах», — цитирует Феттеля Sky Sports.