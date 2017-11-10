Риккардо: неплохо уже то, что «Ред Булл» близок к «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо остался доволен пятничными тренировками Гран-при Бразилии.



«Очень доволен пятницей. Мы выглядели очень конкурентоспособно, учитывая, что мы имели. Длинные серии кругов были в порядке. Но «Мерседес» выглядел очень сильным. Завтра мы определённо сможем прибавить, но не думаю, что мы сильно отстаём. Сегодня нам не придётся многое менять.



Мы никогда не доминировали на этой трассе, так что быть близко к «Феррари» — уже позитивно. Хотел бы немного дождя в завтрашней квалификации, я могу побороться за поул завтра. Знаю, даже если заполучу его, то не буду стартовать первым из-за штрафа. Но, в любом случае, стартовать 11-м было бы неплохо. Это моя цель», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».