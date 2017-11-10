Хэмилтон: к сожалению, шины сегодня быстро начинали «сдавать»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Бразилии.



«Хороший день. Было здорово выехать на трассу, так как в этом году машины стали намного быстрее. Теперь это физически более требовательно, чем прежде, что очень здорово.



Сегодня мы проезжали короткие и длинные серии кругов. К сожалению, шин хватает ненадолго, получается проехать на максимуме один-два круга на коротких сериях. В целом мы выполнили программу, которую запланировали. Мы находимся в неплохом положении, но, думаю, борьба может быть плотной», — цитирует Хэмилтона Planetf1.