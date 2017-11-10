Боттас: на первой практике тестировали некоторые вещи с прицелом на 2018 год

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как прошли пятничные тренировки Гран-при Бразилии.



«Сперва на первой тренировке мы провели некоторые тесты аэродинамики, изучая вещи, которые можем улучшить в следующем году, и теперь у нас есть данные для анализа. Думаю, что и короткие, и длинные серии кругов получились позитивными для нас. Так что у нас хорошая отправная точка на оставшуюся часть уки-энда. Тем не менее у нас были некоторые сложности с получением правильных настроек для каждого поворота трассы. Однако я по-настоящему наслаждался пилотированием на этом треке», — цитирует Боттаса Planetf1.