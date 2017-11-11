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Хюлькенберг: машина не так и далеко от того, где ей нужно быть

Авто

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии. Во второй сессии немец показал девятый результат.

«Мы проехали хорошие круги по ходу обеих сессий, чтобы определить, где нам нужно добиться прогресса, но машина не так и далеко от того, где ей нужно быть. Проезжать круг по „Интерлагосу“ всегда здорово, у меня всегда здесь хорошие эмоции. Мы закончили день в первой десятке. Работа на завтра — посмотреть, насколько выше мы можем оказаться на стартовой решётке», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Бразилии
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