Хюлькенберг: машина не так и далеко от того, где ей нужно быть

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии. Во второй сессии немец показал девятый результат.

«Мы проехали хорошие круги по ходу обеих сессий, чтобы определить, где нам нужно добиться прогресса, но машина не так и далеко от того, где ей нужно быть. Проезжать круг по „Интерлагосу“ всегда здорово, у меня всегда здесь хорошие эмоции. Мы закончили день в первой десятке. Работа на завтра — посмотреть, насколько выше мы можем оказаться на стартовой решётке», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».