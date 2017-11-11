Сайнс: при каждом выезде на трассу чувствовал, что мы добились прогресса

Испанский гонщик «Рено» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Бразилии. Во второй тренировке Сайнс показал 11-й результат.

«Это был позитивный день для меня, ведь каждый раз, когда я выезжал на трассу, то чувствовал, что мы добились прогресса, и повышал свою уверенность в машине. Хорошо, что днём не было дождя, ведь я смог полностью выполнить свою программу. Мы были способны прибавить в скорости по ходу дня, а завтра, думаю, можно ещё прибавить», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Рено».