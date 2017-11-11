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Алонсо: на второй практике возникла проблема с давлением в двигателе

Авто

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Бразилии.

«Сегодня было труднее, чем мы ожидали. На первой сессии мы столкнулись с некоторыми проблемами, а потом возникла проблема с давлением в двигателе на второй практике. Мы потеряли ценное время работы на трассе, и в итоге нам не удалось завершить нашу программу. Мы попытались выполнить приоритетные задачи нашей программы и более-менее довольны результатом.

Завтра мы выжмем ещё чуть больше из машины благодаря некоторым уточнениям настроек, а там посмотрим, что сможем сделать. Времена на круге здесь очень близкие, и если трасса будет оставаться сухой, борьба за выход в Q3 будет очень плотной. Если будет дождь, шансов у нас будет больше», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Бразилии
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