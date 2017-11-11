«Торо Россо» может не хватить деталей «Рено» на Гран-при Абу-Даби

Команда Формулы-1 «Торо Россо» рискует столкнуться с серьёзнейшей проблемой на финише сезона-2017, утверждает Auto Motor und Sport. Если различные узлы силовых установок «Рено» продолжат ломаться на машинах «Торо Россо», то французский моторист может просто не успеть подготовить новые детали к заключительному этапу в Абу-Даби. Если у «Торо Россо» продолжатся поломки турбин или MGU-H, то «Рено» уже не сможет предоставить деталь на замену: её нереально произвести за две недели, оставшиеся до этапа в Абу-Даби.



Уже сейчас механикам Пьера Гасли и Брендона Хартли приходится обмениваться различными деталями силовых установок после очередных проблем, а на машине Даниэля Риккардо был установлен генератор MGU-H, ранее уже использовавшийся заводской командой. «Такое ощущение, что в „Торо Россо“ запасные детали берут от винтажных машин», — грустно пошутил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.



Между тем, по слухам, эпидемия проблем с двигателями «Рено» на машинах «Торо Россо» может быть вызвана тем, что команда не всегда выполняет инструкции мотористов по рабочим параметрам. Это особенно пагубно в разряжённом воздухе Мехико и Сан-Паулу. В то же время «Ред Булл» в Мексике придерживался указаний «Рено» — возможно, именно это позволило Максу Ферстаппену сберечь мотор и выиграть гонку.

Абитебуль считает, что отказы «Рено» на машинах «Торо Россо» — не совпадение