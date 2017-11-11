Риккардо: на первой практике притирались к MGU-H — устроили пижамную вечеринку

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, что он с командой старался аккуратно использовать силовой блок «Рено» на первой практике Гран-при Бразилии. Австралиец использует на «Интерлагосе» уже седьмой по счёту генератор MGU-H в сезоне-2017.



«Мы притирались. Знаете, это когда купил новые матрасы и в первый вечер тебе нужно несколько людей, которые помогли бы их умять — устроили бои подушками и всё такое. Вот у нас была похожая пижамная вечеринка! Это был хороший день. Утром мы не ехали на полную мощь. Нам нужно, чтобы этот мотор доехал до клетчатого флага в Абу-Даби. Так что мы постарались быть умными в вопросе использования, но днём на „суперсофте“ смогли проехать с нормальными настройками. Всё выглядело вполне хорошо», — приводит слова Риккардо Crash.

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