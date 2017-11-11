Источник: Алонсо и «Тойота» уже согласовали выступление в Ле-Мане

Испанский гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо достиг договорённости с «Тойотой» о выступлении в её составе в знаменитом марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2018 году, утверждает BBC. Формально контракт ещё не подписан, но как минимум о выступлении в Ле-Мане стороны договорились. Ранее сообщалось, что Алонсо побывал на базе команды в Кёльне и примет участие в тестах новичков WEC в Бахрейне.



«Ле-Ман согласован. По остальной части сезона ещё идут переговоры, но похоже, что он проедет большую часть гонок», — рассказал источник, близкий к «Тойоте».



«Пока нечего комментировать. Посмотрим. Это только слухи», — отметил со своей стороны сам Алонсо.

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