Расселл: работа на трассе в гоночный уик-энд казалась чем-то сурреалистичным

Тестовый пилот «Форс Индия» Джордж Расселл поделился своими впечатлениями от работы на трассе на первой пятничной тренировке Гран-при Бразилии, по итогам которой показал 12-е время.



«Прежде всего я хочу поблагодарить «Форс Индия», потому что я действительно наслаждался сегодняшним днём. Это то, над чем я работал на протяжении долгого времени. И хотя сейчас это кажется нормальным, это было сюрреалистично ощущать, что я еду по трассе в гоночный уик-энд. Для меня это огромный шаг, но я был подготовлен настолько хорошо, насколько мог, я целыми днями работал на симуляторах «Мерседеса» и «Форс Индия». Я чувствовал, что после моих тестов в Будапеште это должен быть следующий шаг. Я не знал ни машину, ни трассу. Я хотел узнать как можно больше, прежде чем отправиться в Абу-Даби на трассу, которую я знаю.



В начале сессию мы провели некоторые испытания аэродинамики, а затем начали проводить серии кругов, чтобы изменить настройки по моему вкусу Все типы шин работали хорошо, и я быстро увеличивал темп. Я был очень доволен работой автомобиля.



Заключительная половина сессии была довольно сложной: я продолжал работать над быстрыми кругами, а другие проводили длинные серии. Это короткая трасса, поэтому тяжело найти свободное место. В конечном счёте это портит ваши тренировки, поскольку вы вынуждены постоянно смотреть в зеркала заднего вида. Но это многому меня научило», — приводит слова Расселла пресс-служба «Форс Индия».