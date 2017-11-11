Довициозо: Маркес — фаворит этапа MotoGP в Валенсии

Претендент на чемпионский титул MotoGP, гонщик «Дукати» Андреа Довициозо считает, что фаворитами заключительного этапа чемпионата мира являются пилоты «Хонды».



«Мы многого добились в пятницу, но этого недостаточно, темп Маркеса и Педросы намного выше. Мы были готовы к этому, поэтому я не удивлён. Такова наша реальность. Нам нужно сосредоточиться на гоночном темпе — у меня пока не всё с этим гладко. Нужно постараться достичь стабильности в гоночном темпе», — приводит слова Андреа Довициозо Motorsport.