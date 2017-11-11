Лоу: решение о втором пилоте не будет принято быстро

Технический директор «Уильямса»Падди Лоу подчеркнул, что команда пока не готова определиться с именем второго пилота на сезон 2018 года. Напомним, что перед Гран-при Бразилии было объявлено о завершении карьеры Фелипе Массы. На место в команде претендуют Роберт Кубица, Паскаль Верляйн, Пол ди Реста и Даниил Квят.



«Не думаю, что мы быстро примем решение о втором пилоте. У нас есть несколько отличных вариантов, нам нужно немного времени на оценку. Объявим о нашем решении, когда оно будет принято», — приводит слова Лоу официальный сайт Формулы-1.