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Маркес — лучший на третьей практике этапа MotoGP в Валенсии, Довициозо — восьмой

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Марк Маркес показал лучшее время на третьей тренировке Гран-при Валенсии, заключительного этапа чемпионата MotoGP. Его единственный конкурент в борьбе за чемпионский титул Андреа Довициозо занял только восьмую строчку по итогам предпоследней тренировки перед квалификацией.

Второе время показал Йоанн Зарко, за ним расположились Андрея Янноне, Хорхе Лоренцо и Дани Педроса. Валентино Росси по итогам парктики показал только десятое время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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