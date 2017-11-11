Маркес — лучший на третьей практике этапа MotoGP в Валенсии, Довициозо — восьмой

Марк Маркес показал лучшее время на третьей тренировке Гран-при Валенсии, заключительного этапа чемпионата MotoGP. Его единственный конкурент в борьбе за чемпионский титул Андреа Довициозо занял только восьмую строчку по итогам предпоследней тренировки перед квалификацией.



Второе время показал Йоанн Зарко, за ним расположились Андрея Янноне, Хорхе Лоренцо и Дани Педроса. Валентино Росси по итогам парктики показал только десятое время.