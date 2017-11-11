Росси: многим есть чему поучиться у Довициозо

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси высоко оценил одного из претендентов на чемпионский титул нынешнего сезона — Андреа Довициозо.



«Карьера Довициозо является хорошим примером — у него были сложные этапы, но он никогда не терял веры в себя, и это то, чему стоит научиться многим. За долгие годы он одержал только одну победу. В нынешнем сезоне у него их уже шесть. Но для того, чтобы постоянно бороться за титул и прогрессировать, нужно продолжать работать над подобным результатом. Все ждут, что результат придёт сразу, но такого не бывает ни в MotoGP, ни в других видах спорта», — приводит слова Росси Motorsport-Magazin.