Хэмилтон недоволен безопасностью в Бразилии после ограбления сотрудников команды

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон жёстко прокомментировал очередное преступление, совершённое в Сан-Паулу в отношении представителей Формулы-1. В пятницу несколько сотрудников «Мерседеса» были ограблены, когда покидали трассу. Злоумышленник угрожал им пистолетом. Местные преступники грабят кого-то из обитателей паддока практически каждый год.



«Некоторым членам моей команды угрожали пистолетом прошлым вечером, когда они покидали трассу в Бразилии. Огорчает слышать подобное. Пожалуйста, помолитесь за парней, которые сегодня как профессионалы вновь здесь, пусть и на фоне такого потрясения. Здесь такое происходит каждый год. Формула-1 и команды должны делать больше, подобному нет оправданий», — написал Хэмилтон в своём твиттер-аккаунте.