Феттель: на длинных сериях я был лучше Боттаса

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен работой болида в ходе квалификации Гран-при Бразилии. По его словам, темп «Феррари» на длинных сериях превосходил конкурентов из «Мерседеса».

«Всё нормально. Думаю, перед гонкой всё в порядке, хотя, конечно, хотелось бы быть впереди. Я думаю, что поздно затормозил в первом повороте, потому потерял много времени. Дальше круг прошёл хорошо, но на тот момент я уже проигрывал достаточно много.

Я был доволен первым кругом. Когда уступаешь всего три сотые, то всегда думаешь, что способен догнать соперника. В целом на длинных сериях мы были хороши и превосходили Боттаса. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова немца Sky Sports.